S&P 500-Papier Omnicom Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicom Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Omnicom Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Omnicom Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Omnicom Group-Aktie 79,52 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Omnicom Group-Aktie investiert hat, hat nun 12,575 Anteile im Depot. Die gehaltenen Omnicom Group-Aktien wären am 05.11.2026 1 095,20 USD wert, da der Schlussstand 87,09 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,52 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Omnicom Group belief sich zuletzt auf 23,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at