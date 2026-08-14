S&P 500-Papier ONEOK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ONEOK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ONEOK-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das ONEOK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 46,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 213,447 ONEOK-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 92,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 773,75 USD wert. Das entspricht einem Plus von 97,74 Prozent.

Der Börsenwert von ONEOK belief sich jüngst auf 58,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at