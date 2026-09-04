S&P 500-Papier ONEOK-Aktie: So viel hätte eine Investition in ONEOK von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ONEOK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ONEOK-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der ONEOK-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 53,17 USD. Bei einem ONEOK-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 188,076 ONEOK-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ONEOK-Papiers auf 95,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 008,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,08 Prozent gesteigert.

ONEOK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60,42 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at