Organon & Company Aktie
WKN DE: A3CPKP / ISIN: US68622V1061
|Profitable Organon Company-Investition?
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Organon Company-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Organon Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Organon Company-Aktie investiert, befänden sich nun 9,766 Organon Company-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 134,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,79 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 134,67 USD entspricht einer Performance von +34,67 Prozent.
Insgesamt war Organon Company zuletzt 3,61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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