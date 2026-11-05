S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Organon Company von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Organon Company-Aktien gewesen.

Die Organon Company-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Organon Company-Aktie bei 6,38 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Organon Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 156,740 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Organon Company-Papiers auf 13,83 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 167,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116,77 Prozent vermehrt.

Organon Company wurde am Markt mit 3,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at