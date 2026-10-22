Organon & Company Aktie
WKN DE: A3CPKP / ISIN: US68622V1061
|Lukrativer Organon Company-Einstieg?
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22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Organon Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Organon Company von vor 5 Jahren angefallen
Das Organon Company-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 35,66 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Organon Company-Aktie investierten, hätten nun 280,426 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 13,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 855,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,44 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Organon Company eine Börsenbewertung in Höhe von 3,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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