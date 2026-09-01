Packaging Aktie

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WKN: 932483 / ISIN: US6951561090

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Hochrechnung 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Papier Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Packaging-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Packaging-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Packaging-Aktie an diesem Tag 78,94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Packaging-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,267 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Packaging-Aktie auf 233,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 296,35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 196,35 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Packaging belief sich jüngst auf 21,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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