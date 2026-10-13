Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|Lukrative Packaging-Investition?
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Packaging-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Packaging-Papiers betrug an diesem Tag 151,37 USD. Bei einem Packaging-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,661 Packaging-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 227,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,51 USD wert. Mit einer Performance von +50,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Packaging wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,55 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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