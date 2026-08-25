Packaging Aktie

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WKN: 932483 / ISIN: US6951561090

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Langfristige Investition 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Packaging-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Packaging-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Packaging-Aktie betrug an diesem Tag 149,92 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 66,702 Packaging-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 16 600,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 248,88 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 66,01 Prozent vermehrt.

Am Markt war Packaging jüngst 22,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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