S&P 500-Papier Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Packaging-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Packaging-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Packaging-Anteile an diesem Tag 195,59 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Packaging-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,511 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 258,64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 132,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,24 Prozent vermehrt.

Alle Packaging-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at