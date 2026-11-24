Bei einem frühen Packaging-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Packaging-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Packaging-Aktie an diesem Tag 84,72 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,180 Packaging-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 280,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237,86 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 280,76 USD entspricht einer Performance von +180,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Packaging belief sich zuletzt auf 21,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at