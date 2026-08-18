Packaging Aktie

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WKN: 932483 / ISIN: US6951561090

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Langfristige Investition 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Packaging-Aktie: So viel hätte eine Investition in Packaging von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Packaging-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.08.2023 wurde die Packaging-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Packaging-Papier an diesem Tag 146,98 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,804 Packaging-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 721,12 USD, da sich der Wert eines Packaging-Papiers am 17.08.2026 auf 252,97 USD belief. Mit einer Performance von +72,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Packaging markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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