S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Palantir-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Palantir-Aktie an diesem Tag 14,15 USD wert. Bei einem Palantir-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,067 Palantir-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 174,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 229,96 USD wert. Damit wäre die Investition 1 129,96 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Palantir betrug jüngst 418,49 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie ging am 30.09.2020 an die Börse NAS. Der erste festgestellte Kurs des Palantir-Papiers lag damals bei 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at