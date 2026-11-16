Palantir Aktie

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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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Lukratives Palantir-Investment? 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Palantir-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Palantir-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Palantir-Aktie an diesem Tag bei 23,13 USD. Bei einem Palantir-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,234 Palantir-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Palantir-Papiers auf 167,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 262,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 626,29 Prozent.

Palantir markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 404,18 Mrd. USD. Das Palantir-Papier wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Palantir-Anteils bei 10,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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