Palantir Aktie

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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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Investmentbeispiel 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Palantir-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Palantir-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Palantir-Aktie betrug an diesem Tag 17,94 USD. Bei einem Palantir-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 557,414 Palantir-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Palantir-Papiers auf 209,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116 527,31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1 065,27 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 500,92 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie ging am 30.09.2020 an die Börse NAS. Der Erstkurs der Palantir-Aktie belief sich damals auf 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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