S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Palantir gewesen.

Am 21.09.2021 wurde die Palantir-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Palantir-Anteile an diesem Tag 26,62 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Palantir-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 375,657 Palantir-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 66 731,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 177,64 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 66 731,78 USD entspricht einer Performance von +567,32 Prozent.

Alle Palantir-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 426,66 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Palantir-Papiere fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Den ersten Handelstag begann das Palantir-Papier bei 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at