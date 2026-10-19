Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Lohnende Palantir-Anlage?
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palantir-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Palantir-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,69 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Palantir-Aktie investierten, hätten nun 4,050 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 186,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 753,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 653,46 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Palantir belief sich jüngst auf 447,00 Mrd. USD. Am 30.09.2020 wurden Palantir-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs der Palantir-Aktie belief sich damals auf 10,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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