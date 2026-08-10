Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Lohnendes Palantir-Investment?
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr bedeutet
Am 10.08.2025 wurde die Palantir-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Palantir-Papier letztlich bei 186,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 53,487 Palantir-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Palantir-Aktie auf 172,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 200,36 USD wert. Mit einer Performance von -8,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 413,11 Mrd. USD. Der Palantir-Börsengang fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs eines Palantir-Anteils lag damals bei 10,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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