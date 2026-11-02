Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Investmentbeispiel
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02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Palantir von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Palantir-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 200,47 USD. Bei einem Palantir-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,883 Palantir-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 184,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 183,92 USD wert. Mit einer Performance von -8,16 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Palantir belief sich zuletzt auf 443,14 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Palantir-Papiere fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palantir-Anteils auf 10,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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