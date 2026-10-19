S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Palo Alto Networks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Palo Alto Networks-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Palo Alto Networks-Papier bei 24,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palo Alto Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 404,968 Palo Alto Networks-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 138 498,94 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils am 16.10.2026 auf 342,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 1 284,99 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Palo Alto Networks belief sich zuletzt auf 279,73 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Palo Alto Networks-Anteils fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs eines Palo Alto Networks-Anteils lag damals bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at