Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|Rentabler Palo Alto Networks-Einstieg?
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Palo Alto Networks-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Palo Alto Networks-Papier bei 24,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palo Alto Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 404,968 Palo Alto Networks-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 138 498,94 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils am 16.10.2026 auf 342,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 1 284,99 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Palo Alto Networks belief sich zuletzt auf 279,73 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Palo Alto Networks-Anteils fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs eines Palo Alto Networks-Anteils lag damals bei 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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