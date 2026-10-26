Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|Lohnender Palo Alto Networks-Einstieg?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Palo Alto Networks-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Palo Alto Networks-Anteile bei 217,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Palo Alto Networks-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,461 Palo Alto Networks-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 175,28 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils am 23.10.2026 auf 380,55 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 75,28 Prozent gesteigert.
Alle Palo Alto Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 310,71 Mrd. USD. Das Palo Alto Networks-Papier wurde am 20.07.2012 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils auf 42,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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