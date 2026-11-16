Palo Alto Networks Aktie

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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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Palo Alto Networks-Anlage im Blick 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palo Alto Networks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Palo Alto Networks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Palo Alto Networks-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Palo Alto Networks-Anteile betrug an diesem Tag 26,74 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,740 Palo Alto Networks-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 205,16 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Papiers am 13.11.2026 auf 322,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 105,16 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Palo Alto Networks belief sich zuletzt auf 263,46 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Palo Alto Networks-Aktie fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils auf 42,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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