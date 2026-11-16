Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|Palo Alto Networks-Anlage im Blick
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palo Alto Networks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Palo Alto Networks-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Palo Alto Networks-Anteile betrug an diesem Tag 26,74 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,740 Palo Alto Networks-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 205,16 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Papiers am 13.11.2026 auf 322,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 105,16 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Palo Alto Networks belief sich zuletzt auf 263,46 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Palo Alto Networks-Aktie fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils auf 42,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Aktien in diesem Artikel
|Palo Alto Networks Inc
|285,60
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.