S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Palo Alto Networks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 125,18 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,988 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 365,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 922,75 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 922,75 USD entspricht einer Performance von +192,28 Prozent.

Der Börsenwert von Palo Alto Networks belief sich jüngst auf 300,05 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Palo Alto Networks-Papiere fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des Palo Alto Networks-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at