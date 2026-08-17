Palo Alto Networks Aktie

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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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Profitable Palo Alto Networks-Investition? 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palo Alto Networks-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Palo Alto Networks-Investment gewesen.

Am 17.08.2021 wurde das Palo Alto Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Palo Alto Networks-Papier bei 60,96 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investiert hat, hat nun 164,038 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 63 034,69 USD, da sich der Wert eines Palo Alto Networks-Papiers am 14.08.2026 auf 384,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 530,35 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Palo Alto Networks belief sich zuletzt auf 313,37 Mrd. USD. Die Palo Alto Networks-Aktie ging am 20.07.2012 an die Börse NAS. Ein Palo Alto Networks-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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