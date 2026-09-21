Palo Alto Networks Aktie

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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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Palo Alto Networks-Anlage 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palo Alto Networks von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Palo Alto Networks-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Palo Alto Networks-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Palo Alto Networks-Aktie bei 24,94 USD. Bei einem Palo Alto Networks-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,102 Palo Alto Networks-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 580,13 USD, da sich der Wert einer Palo Alto Networks-Aktie am 18.09.2026 auf 363,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 358,01 Prozent vermehrt.

Am Markt war Palo Alto Networks jüngst 297,25 Mrd. USD wert. Der Palo Alto Networks-Börsengang fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs des Palo Alto Networks-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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