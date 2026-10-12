Palo Alto Networks Aktie

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WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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Palo Alto Networks-Anlage 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Palo Alto Networks-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 84,21 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,876 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 418,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 973,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 397,32 Prozent gestiegen.

Palo Alto Networks war somit zuletzt am Markt 341,58 Mrd. USD wert. Der erste Handelstag der Palo Alto Networks-Papiere an der Börse NAS war der 20.07.2012. Zum Börsendebüt des Palo Alto Networks-Papiers wurde der Erstkurs mit 42,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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