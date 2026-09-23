Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Lukrative Parker Hannifin-Investition?
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Parker Hannifin-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Parker Hannifin-Aktie betrug an diesem Tag 291,10 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Parker Hannifin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,435 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (964,85 USD), wäre die Investition nun 3 314,50 USD wert. Das entspricht einem Plus von 231,45 Prozent.
Zuletzt verbuchte Parker Hannifin einen Börsenwert von 120,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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