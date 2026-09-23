Parker Hannifin Aktie

Parker Hannifin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855950 / ISIN: US7010941042

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Lukrative Parker Hannifin-Investition? 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Parker Hannifin von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Parker Hannifin-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Parker Hannifin-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Parker Hannifin-Aktie betrug an diesem Tag 291,10 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Parker Hannifin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,435 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (964,85 USD), wäre die Investition nun 3 314,50 USD wert. Das entspricht einem Plus von 231,45 Prozent.

Zuletzt verbuchte Parker Hannifin einen Börsenwert von 120,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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