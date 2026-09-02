Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Lohnendes Parker Hannifin-Investment?
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Parker Hannifin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Parker Hannifin-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Parker Hannifin-Papier an diesem Tag 123,51 USD wert. Bei einem Parker Hannifin-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,097 Parker Hannifin-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 708,61 USD, da sich der Wert einer Parker Hannifin-Aktie am 01.09.2026 auf 952,09 USD belief. Mit einer Performance von +670,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Parker Hannifin einen Börsenwert von 123,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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