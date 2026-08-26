S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Parker Hannifin-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Parker Hannifin-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Parker Hannifin-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Parker Hannifin-Aktie betrug an diesem Tag 304,01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,329 Parker Hannifin-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 334,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 016,31 USD belief. Das entspricht einem Plus von 234,30 Prozent.

Der Parker Hannifin-Wert an der Börse wurde auf 127,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at