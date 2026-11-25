Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
|Frühe Anlage
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Parker Hannifin von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Parker Hannifin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 139,04 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Parker Hannifin-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,192 Anteilen. Die gehaltenen Parker Hannifin-Aktien wären am 24.11.2026 6 517,84 USD wert, da der Schlussstand 906,24 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 551,78 Prozent vermehrt.
Parker Hannifin erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 115,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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