S&P 500-Papier Parker Hannifin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Parker Hannifin von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Parker Hannifin-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Parker Hannifin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Parker Hannifin-Aktie an diesem Tag 755,24 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,241 Parker Hannifin-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 955,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 656,51 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,57 Prozent.

Der Parker Hannifin-Wert an der Börse wurde auf 121,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at