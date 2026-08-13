S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in PayPal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PayPal-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die PayPal-Aktie letztlich bei 38,51 USD. Bei einem PayPal-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,597 PayPal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 59,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,73 Prozent angezogen.

Am Markt war PayPal jüngst 50,55 Mrd. USD wert. Am 20.07.2015 wurden PayPal-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PayPal-Anteils auf 40,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at