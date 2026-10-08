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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

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Performance im Blick 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren PayPal-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.10.2016 wurden PayPal-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen PayPal-Anteile letztlich bei 39,88 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PayPal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 250,752 PayPal-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PayPal-Papiers auf 54,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 778,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,79 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für PayPal eine Börsenbewertung in Höhe von 46,69 Mrd. USD. Der erste Handelstag der PayPal-Papiere an der Börse NAS war der 20.07.2015. Damals wurde der erste Kurs des PayPal-Papiers bei 40,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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