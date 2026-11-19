PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Profitable PayPal-Anlage?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das PayPal-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 56,54 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die PayPal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 176,866 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PayPal-Aktie auf 57,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 238,77 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 238,77 USD, was einer positiven Performance von 2,39 Prozent entspricht.
PayPal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 48,35 Mrd. USD. Die PayPal-Aktie wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der PayPal-Aktie bei 40,00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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