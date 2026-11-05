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WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

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PayPal-Investition im Blick 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PayPal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PayPal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PayPal-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der PayPal-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 40,90 USD. Bei einem PayPal-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,445 PayPal-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PayPal-Aktie auf 60,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,19 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von PayPal belief sich zuletzt auf 48,27 Mrd. USD. Die Erstnotiz der PayPal-Aktie fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PayPal-Papiers auf 40,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

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