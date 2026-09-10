S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PayPal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die PayPal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,01 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die PayPal-Aktie investierten, hätten nun 26,309 Anteile im Besitz. Die gehaltenen PayPal-Anteile wären am 09.09.2026 1 372,53 USD wert, da der Schlussstand 52,17 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,25 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von PayPal betrug jüngst 45,39 Mrd. USD. Der erste Handelstag der PayPal-Papiere an der Börse NAS war der 20.07.2015. Ein PayPal-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at