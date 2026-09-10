PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Rentable PayPal-Investition?
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen
Die PayPal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,01 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die PayPal-Aktie investierten, hätten nun 26,309 Anteile im Besitz. Die gehaltenen PayPal-Anteile wären am 09.09.2026 1 372,53 USD wert, da der Schlussstand 52,17 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,25 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von PayPal betrug jüngst 45,39 Mrd. USD. Der erste Handelstag der PayPal-Papiere an der Börse NAS war der 20.07.2015. Ein PayPal-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
03.09.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
28.08.26
|PayPal-Aktie sackt ab: Stripe und Advent beenden wohl Pläne zur Übernahme (dpa-AFX)
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu PayPal Inc
Aktien in diesem Artikel
|PayPal Inc
|45,85
|2,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.