PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Lukrativer PayPal-Einstieg?
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PayPal-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 232,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das PayPal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 42,994 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 56,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 431,32 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 2 431,32 USD entspricht einer negativen Performance von 75,69 Prozent.
Jüngst verzeichnete PayPal eine Marktkapitalisierung von 47,05 Mrd. USD. Der PayPal-Börsengang fand am 20.07.2015 an der Börse NAS statt. Die PayPal-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 40,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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