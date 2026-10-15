PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Hochrechnung
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit PayPal-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die PayPal-Aktie bei 67,98 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die PayPal-Aktie investiert hat, hat nun 1,471 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PayPal-Papiers auf 56,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,52 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 17,48 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 48,11 Mrd. USD. Das PayPal-Papier wurde am 20.07.2015 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des PayPal-Anteils belief sich damals auf 40,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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