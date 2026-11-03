S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pentair von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pentair-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Pentair-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pentair-Papier bei 61,64 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Pentair-Aktie investierten, hätten nun 162,232 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 70,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 447,11 USD wert. Damit wäre die Investition um 14,47 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Pentair belief sich zuletzt auf 10,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at