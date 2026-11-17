Pentair Aktie
WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33
|Profitable Pentair-Investition?
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17.11.2026 10:03:25
S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pentair-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 17.11.2016 wurde das Pentair-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,38 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 26,055 Pentair-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Pentair-Aktie auf 68,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 783,19 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,32 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Pentair belief sich zuletzt auf 10,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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