S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pentair von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pentair-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pentair-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 68,08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,469 Pentair-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,44 USD, da sich der Wert eines Pentair-Papiers am 04.09.2026 auf 60,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,56 Prozent verringert.

Pentair erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at