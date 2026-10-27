Pentair Aktie
WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33
|Lohnende Pentair-Investition?
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27.10.2026 10:03:29
S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pentair-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Pentair-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Pentair-Papier bei 109,13 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pentair-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,163 Pentair-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Pentair-Papiers auf 55,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 506,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 49,40 Prozent gesunken.
Der Pentair-Wert an der Börse wurde auf 8,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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