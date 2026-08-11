Pentair Aktie

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WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33

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Pentair-Anlage im Blick 11.08.2026 10:04:10

S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pentair-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Pentair-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Pentair-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 69,77 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 143,328 Pentair-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (66,73 USD), wäre die Investition nun 9 564,28 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,36 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Pentair eine Marktkapitalisierung von 10,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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