Pentair Aktie

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WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33

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Investmentbeispiel 18.08.2026 10:03:34

S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pentair-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pentair-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Pentair-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 77,89 USD. Bei einem Pentair-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,284 Pentair-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (64,10 USD), wäre das Investment nun 82,30 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,70 Prozent.

Pentair wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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