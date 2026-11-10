S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pentair-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Pentair eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.11.2021 wurden Pentair-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Pentair-Papier an diesem Tag bei 73,92 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,353 Pentair-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (70,20 USD), wäre die Investition nun 94,97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,03 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Pentair bezifferte sich zuletzt auf 10,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at