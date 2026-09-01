S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pentair-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Pentair-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Pentair-Aktie betrug an diesem Tag 107,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92,997 Pentair-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 60,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 622,62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43,77 Prozent vermindert.

Pentair wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at