Pentair Aktie
WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33
|Frühe Anlage
|
29.09.2026 10:03:33
S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pentair von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pentair-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Pentair-Papier an diesem Tag bei 109,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,912 Pentair-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 53,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 51,63 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Pentair belief sich jüngst auf 8,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pentair PLC
Analysen zu Pentair PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pentair PLC
|46,40
|-0,51%