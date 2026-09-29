S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pentair von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pentair-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pentair-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Pentair-Papier an diesem Tag bei 109,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,912 Pentair-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 53,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 51,63 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Pentair belief sich jüngst auf 8,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at