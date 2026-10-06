S&P 500-Papier Pentair-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pentair von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Pentair-Einstiegs gewesen.

Am 06.10.2023 wurde die Pentair-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 63,30 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Pentair-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,798 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 52,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 833,81 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 16,62 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Pentair einen Börsenwert von 8,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at