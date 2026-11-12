PepsiCo Aktie

PepsiCo ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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Lohnender PepsiCo-Einstieg? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine PepsiCo-Anlage von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine PepsiCo-Anlage von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PepsiCo-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem PepsiCo-Papier statt. Der Schlusskurs des PepsiCo-Papiers betrug an diesem Tag 144,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PepsiCo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 69,257 PepsiCo-Anteilen. Die gehaltenen PepsiCo-Aktien wären am 11.11.2026 9 968,83 USD wert, da der Schlussstand 143,94 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,31 Prozent verringert.

PepsiCo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 195,61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OlegDoroshin / Shutterstock.com

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