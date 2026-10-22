PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|Frühes Investment
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren
PepsiCo-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 160,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das PepsiCo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,500 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 134,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 418,75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15,81 Prozent verkleinert.
PepsiCo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 181,95 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: OlegDoroshin / Shutterstock.com
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.10.26
|PepsiCo-Aktie im Plus: Gewinnprognose gekappt - Q3 besser als erwartet (dpa-AFX)
Analysen zu PepsiCo Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc.
|121,26
|-1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.