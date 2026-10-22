PepsiCo Aktie

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WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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Frühes Investment 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PepsiCo-Aktie Investoren gebracht.

PepsiCo-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 160,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das PepsiCo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 62,500 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 134,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 418,75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15,81 Prozent verkleinert.

PepsiCo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 181,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: OlegDoroshin / Shutterstock.com

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